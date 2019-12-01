Arriba caravana migrante a la zona serrana de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 14:42:37

Querétaro, Querétaro, 3 de diciembre del 2025.- Ante la llegada de la caravana migrante a la zona serrana, se implementan acciones de acompañamiento y atención médica para garantizar el bienestar de las personas en tránsito, afirmó Martina Pérez Rendón, titular de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro.

Explicó que el personal de la jurisdicción sanitaria se prepara con anticipación para recibir a los migrantes mediante ferias de la salud, donde se ofrecen los servicios disponibles en los centros de atención.

“No se trata de cosas extraordinarias. Generalmente, por el trayecto tan largo, algunos llegan con enfermedades respiratorias o gastrointestinales. También quienes viven con padecimientos crónicos como diabetes o hipertensión acuden a los centros de salud para recibir su medicamento”.

Destacó que, además de consultas médicas, se realizan detecciones oportunas, aplicación de vacunas y entrega de medicamentos, con la posibilidad de canalizar a los pacientes al Hospital General de Jalpan en caso de requerir atención especializada.

Respecto al seguimiento posterior, Pérez Rendón indicó que los servicios de salud estatales permanecen abiertos para los migrantes y paisanos que regresan a la región, especialmente en comunidades donde no existe cobertura de otras instituciones.

“Son personas que no cuentan con seguridad social, pero en la sierra siempre atendemos a quien lo requiera”.

Detalló que con estas acciones, la Secretaría de Salud busca garantizar el acceso a servicios básicos y atender las necesidades más frecuentes de la población migrante y residente en la zona serrana de Querétaro.