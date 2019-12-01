Arranca Secretaría de Igualdad e Inclusión obras de rehabilitación del Centro Integral de Cuidados en Guadalupe, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 21:21:48

Guadalupe, Nuevo León, 22 de noviembre de 2025.- Para continuar con el apoyo a la ciudadanía y brindar espacios seguros para todas las personas, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, en conjunto con el Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva (ICIFED), dio el banderazo a las obras de rehabilitación del Centro Integral de Cuidados en Guadalupe.

Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión, destacó que las obras serán un espacio para impulsar la reconstrucción del tejido social.

"Realmente le dieron al clavo a lo que significa el cuidado, y seguramente no nada más las personas de alrededor de esta comunidad lo van a aprovechar, seguramente más personas de Guadalupe van a venir, porque está hermosísimo y va a quedar más", indicó.

En su mensaje, Herrera señaló que las remodelaciones permitirán que el espacio sea adecuado para el desarrollo de las infancias y familias del municipio de Guadalupe.

"Estoy muy contenta de estar aquí poniendo esta primera piedra de una obra que va a ser, de verdad, transformadora", agregó.

Durante arranque de obra de rehabilitación del Centro Integral de Cuidados Rincón de la Sierra en Guadalupe, Nuevo León, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones que serán remodeladas.

El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) financia obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, así como a localidades con alto o muy alto grado de rezago social y a las Zonas de Atención Prioritaria, tanto urbanas como rurales, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social.

Al evento acudieron Héctor García, Alcalde del municipio; Blanca Treviño, Presidenta del DIF de Guadalupe; Luis Fernando Domínguez Martín del Campo, Director del Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva; Dulce Alejandre Mora, Subsecretaria de Protección Social y Oportunidades; Anelís Elizondo Martínez, Secretaria de Bienestar del Municipio de Guadalupe; Silvia María Múzquiz Soto, Secretaria de Salud del Municipio de Guadalupe, y Guillermo Hernández Ramírez, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalupe.