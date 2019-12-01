Aprueba Congreso del Estado de Chiapas el aborto en el caso de abuso de menores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 21:45:27

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 30 de octubre de 2025.- El Congreso del Estado de Chiapas, aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes, con lo que las menores que hayan sido víctimas de violación, podrán tener acceso a un procedimiento seguro y gratuito.

Con ellos, se establece que el Sistema Estatal de Salud, deberá dar el servicio de interrupción legal de la gestación en menores víctimas de abuso sexual, además de que indica que se debe de notificar a las autoridades competentes para la investigación del delito.

Dicha iniciativa fue presentada por las diputadas Marcela Castillo, Rosa Linda López Sánchez, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Getsemaní Moreno Martínez, Ana Karen Ruiz Coutiño, Andrea Negrón Sánchez y Faride Abud García.

Cabe resaltar, que Chiapas ocupa el primer lugar nacional en embarazos infantiles.

“Lo más grave es que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y del INEGI, la gran mayoría de casos de menores de 15 años embarazadas, son producto de violencia sexual”, expresó la diputada Marcela Castillo.