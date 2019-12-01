Aparece "Lord qué te importa", funcionario presuntamente ebrio que agredió a policías en Guadalajara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 14:25:39

Guadalajara, Jalisco, a 28 de agosto 2025.- Un empleado de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, fue bautizado en redes sociales como “Lord qué te importa”, luego de que fue captado en video mientras agredía verbalmente a policías de Tránsito que lo detuvieron por manejar en presunto estado de ebriedad.

De acuerdo con los primeros reportes, el empleado administrativo fue detenido por autoridades viales mientras conducía de manera errática por la avenida Américas, en Guadalajara, en donde se pasó varios semáforos en rojo.

Los hechos se desarrollaron a cerca del cruce con José María Vigil, en donde los elementos viales se acercaron a la unidad del hombre, quien comenzó a vociferar y presumir que por sus influencias no le pasaría nada.

Al aplicar el alcoholímetro, los agentes decidieron arrestar a “Lord qué te importa”, por conducir en estado de ebriedad y pasarse las luces de alto; además de que una grúa retiró su automóvil del lugar.

Por su parte, la Policía de Guadalajara confirmó que se trataba de un empleado administrativo y dio a conocer que sería dado de baja.

“Iniciamos un procedimiento administrativo contra un empleado administrativo de esta Comisaría que fue detenido por elementos del Operativo Salvando Vidas cuando conducía en aparente estado de ebriedad y que habría intentado amedrentar a los elementos de la Comisaría Vial”, informó la corporación en redes sociales.