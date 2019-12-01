Anuncian Sheinbaum y Carney un Plan de Acción para revisión del T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 07:35:20

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Mark Carney firmaron un plan de acción que se basa en la properidad, la seguridad, la inclusión y la sostenibilidad, el cual es una base para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el 2026.

Tras sostener una reunión en privado en Palacio Nacional, ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa, en la que indicaron que gracias a este tratado comercial las tres naciones han tenido crecimiento y América del Norte se ha convertido en la región con la economía más dinámica.

Al ser cuestionados sobre si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quisiera dividirlos, ambos se comprometieron a no dejarse atrás el uno al otro.

“Vamos a trabajar de manera conjunta para llegar a tener un T-MEC mejorado, y vamos a encontrar una solución, sin duda alguna”, expresó el primer ministro de Canadá.

Mientras que la jefa del Ejecutivo aseveró: “Estamos convencidos que el Tratado Comercial de los tres países es lo mejor para los tres países. Ésa es la mejor respuesta que podemos dar.”

También dieron a conocer que trabajarán en conjunto para combatir a las bandas criminales, tanto mexicanas como canadienses, que operan en la región.

El Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, “será la directriz para llevar a cabo acciones concretas, incluida la colaboración para facilitar el comercio, la inversión y la conectividad portuaria, así como fomentar la cooperación en agricultura, energía, recursos naturales, salud, seguridad, preparación ante emergencias y acción climática”.