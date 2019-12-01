Anuncian las dirigencias nacionales de Morena, el PT y el PVEM que respaldan el "Plan B" propuesto por Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2026.- Las dirigencias nacionales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunciaron su respaldo total a la nueva iniciativa de reforma electoral conocida como “plan B”, propuesta esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El anuncio se dio tras una reunión en la sede de la Secretaría de Gobernación, a la que también asistieron los coordinadores parlamentarios de los tres partidos en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Durante el encuentro, los dirigentes destacaron su apoyo a las propuestas incluidas en la iniciativa, entre las que se contemplan la disminución del costo de los congresos estatales, la reducción del número de regidores en los municipios y modificaciones a las reglas de consulta popular para incluir temas de carácter electoral. Asimismo, se plantea la posibilidad de realizar procesos de revocación de mandato a los tres o cuatro años de gobierno.

A través de un video, en el que dieron sus declaraciones dirigentes y líderes parlamentarios, adelantaron que la propuesta será debatida próximamente en el Congreso de la Unión.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que alcanzar un acuerdo en torno al plan B de la reforma electoral representa “un acierto político” que demuestra que el diálogo puede generar resultados y que la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum encontró eco dentro de la coalición.

“Este acuerdo ratifica la firme decisión de continuar con el proceso de transformación que vive México y confirma que cuando se privilegia el interés nacional por encima de las diferencias, la unidad se convierte en la mayor fortaleza de un proyecto político progresista”, señaló.

Por su parte, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, expresó que su partido respalda la iniciativa impulsada por la mandataria federal porque, afirmó, representa “un paso importante para fortalecer la democracia y consolidar un Estado más eficiente y menos oneroso”.