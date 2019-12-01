Anuncian fecha de Segundo Simulacro Nacional; en estos estados sonará Alerta Sísmica

Anuncian fecha de Segundo Simulacro Nacional; en estos estados sonará Alerta Sísmica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 14:39:38
Ciudad de México, a 7 de agosto 2025.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció que el Segundo Simulacro Nacional 2025 se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre.

A través de un comunicado en redes sociales, la dependencia federal informó que el evento masivo iniciará en punto de las 12:00 horas del mediodía del centro de la Ciudad de México y la alarma sísmica sonará vía teléfonos celulares.

Asimismo, detalló que la hipótesis será un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Se considerarán daños severos en Michoacán, Guerrero, Jalisco y la Ciudad de México, así como daños fuertes en Colima, Oaxaca, Morelos y Estado de México, y daños moderados en Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

La Alerta Sísmica sonará en:

  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Morelos
  • Puebla
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Oaxaca
  • Tlaxcala
  • Chiapas
Noventa Grados
