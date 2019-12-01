Anuncian Centro Integrador y paquete de apoyos dentro del Plan de Justicia para jornaleros de San Quintín

San Quintín, Baja California, 31 de enero de 2026. — El Gobierno de México anunció la instalación de un Centro Integrador como parte del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, con el objetivo de concentrar servicios de distintas dependencias federales y brindar atención integral a la población jornalera.

Durante la presentación del plan, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que este proyecto busca garantizar el acceso a servicios de salud, educación, vivienda y programas sociales, además de fortalecer las condiciones laborales en el sector agrícola. El Centro Integrador operará inicialmente en un gimnasio del municipio y posteriormente se construirá una sede definitiva en el predio conocido como “Las Escobas”.

Como parte de las acciones anunciadas, se contempla la construcción de un Hospital General de Zona con capacidad de 80 camas, consultorios de especialidad, áreas de hemodiálisis, quimioterapia y quirófanos. Además, se intervendrán los 20 centros de salud del municipio para ampliar cobertura médica, medicamentos y personal.

En el rubro educativo, el plan incluye la entrega de becas en todos los niveles escolares, la apertura de un Ciberbachillerato, la ampliación de planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) y el fortalecimiento de la Universidad Intercultural de Baja California, donde se proyecta la apertura de la carrera de Medicina.

En materia de vivienda, autoridades informaron que se otorgarán más de 12 mil apoyos para mejoramiento, se realizarán más de 3 mil sustituciones para vivienda nueva y se construirán 7 mil viviendas destinadas a renta accesible para trabajadores agrícolas. También se mantiene un proceso de regularización de lotes en la región.

El plan contempla además la creación de un Certificado Laboral para la Agroexportación, con el que se busca garantizar que las empresas del sector cumplan con estándares laborales, seguridad social y condiciones de trabajo digno. Asimismo, se fortalecerá la vinculación laboral mediante el Servicio Nacional de Empleo y la presencia permanente de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

De manera complementaria, el programa incluye electrificación total de viviendas, rehabilitación de la carretera Transpeninsular y obras hidráulicas para garantizar el acceso al agua.

Autoridades federales y estatales señalaron que este plan fue construido a partir de diagnósticos y recorridos en la zona desde 2025, con el propósito de atender las principales necesidades de la población jornalera y sus familias.