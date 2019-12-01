Anuncia Sheinbaum que viajará a Barcelona para reunión de gobiernos progresistas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 13:17:14

Ciudad de México, a 10 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el próximo 18 de abril viajará a la ciudad de Barcelona, para asistir a una reunión de gobiernos progresistas, a la que acudirán también los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro; Brasil; Luiz Inácio Lula da Silva, y el anfitrión, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

La jefa del Ejecutivo federal realizó el anuncio durante su tradicional conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional del 10 de abril.

“Fui invitada y ayer tomé la decisión de que sí íbamos a ir, o sea el 18 (de abril). En realidad, vamos un día y venimos al otro para poder estar el 18 en Barcelona”, precisó.

En ese contexto, la mandataria mexicana señaló que idea de esa reunión surgió del expresidente de Chile, Gabriel Boric.

Cabe señalar que será la primera vez que la gobernante visite España como presidenta de México tras asumir el poder en octubre de 2024.

Es de mencionar que el viaje oficial de la jefa del Estado mexicano se da luego de que en meses recientes, ambos países han dado señales de distensión en sus relaciones bilaterales, tras tensiones por la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofrezca una disculpa por los agravios de la conquista.