Anuncia Sheinbaum que revelará toda la información sobre la captura de "El Mayo"

Anuncia Sheinbaum que revelará toda la información sobre la captura de "El Mayo"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 14:50:38
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Ciudad de México, a 6 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo martes 7 de julio presentará un informe con toda la información sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana consideró que “es muty importante sacar a la luz” cómo se hizo el operativo ante la presunta operación de agencias de seguridad estadounidense en territorio nacional.

“La lucha, el trabajo, el cumplimiento de la ley contra la delincuencia organizada No puede justificar por ningún motivo la injerencia o la subordinación”, recalcó la gobernante.

Asimismo, adelantó que en la presentación participarán el Gabinete de Seguridad, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Consejería Jurídica y la Fiscalía General de la República (FGR).

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo federal señaló que existe una contradicción en el gobierno de EEUU, ya que agregaron al Cártel de Sinaloa a la lista de grupos terroristas, pero dan protección a algunos de sus integrantes detenidos en aquel país.

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