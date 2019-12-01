Anuncia Sheinbaum propuesta para quitar fuero a legisladores; será parte de reforma electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 12:17:36

Ciudad de México, a 1 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que presentará una propuesta para que en la nueva reforma electoral se incluya la eliminación del fuero para diputados y senadores.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana adelantó que se reunirá con la Comisión presidencial para entregar la iniciativa.

“Mi opinión, que la voy a hacer por escrito a la comisión, es que no haya fuero, ¿por qué tiene que haber fuero? La presidenta no debe tener fuero, también los diputados y senadores no deben tener fuero”, sostuvo la jefa del Ejecutivo federal.

En ese sentido, la gobernante indicó que dicho órgano aun recibe aún realiza el proceso de recepción de propuestas para la posible reforma electoral.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, comentó que la comisión para reforma electoral escuchará todas las voces, pues señaló que la iniciativa no es un proyecto solo del partido en el gobierno, sino de todos los actores políticos y sociales.

“Todas las propuestas serán tomadas en cuenta, la finalidad es escuchar las propuestas, opiniones, contrastarlas y crear una nueva legislación. Decir que esta Reforma Electoral de ninguna manera es un proyecto de un partido, de un gobierno, es una causa del pueblo. México vive una transformación y la Reforma Electoral forma parte de ella”, destacó la funcionaria federal.