Anuncia Sheinbaum gira de trabajo por Quintana Roo; tratará temas del sargazo y Tren Maya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 11:48:19

Ciudad de México, a 16 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo fin de semana realizará una gira de trabajo en Quintana Roo.

Durante su conferencia de prensa matutina, adelantó que tratará tres asuntos primordiales: la situación en el Parque del Jaguar de Tulum, la estrategia integral para enfrentar el sargazo y los avances del proyecto del Tren Maya de carga.

Igualmente, detalló que su primera actividad será una visita al Parque del Jaguar, en Tulum, donde se reunirá con autoridades federales, empresarios hoteleros y comerciantes de la zona, con el objetivo de resolver los problemas que aún persisten en el área.

Su segunda visita será para hablar sobre la estrategia contra el sargazo, con las autoridades estatales y locales.

“Ya tenemos una solución, pero vamos ahí a observar el problema, a ver dónde hay mayor cantidad de sargazo y a dar una solución integral a este tema, que tiene que ver con la pesca del sargazo en el mar y su reciclamiento posterior”, explicó la jefa del Ejecutivo federal.

Por último, indicó que supervisará el avance del Tren Maya de carga, luego de la llegada de las primeras locomotoras del proyecto ferroviario.