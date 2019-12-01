Anuncia Sheinbaum gira de trabajo por Quintana Roo; tratará temas del sargazo y Tren Maya

Anuncia Sheinbaum gira de trabajo por Quintana Roo; tratará temas del sargazo y Tren Maya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 11:48:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 16 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo fin de semana realizará una gira de trabajo en Quintana Roo.

Durante su conferencia de prensa matutina, adelantó que tratará tres asuntos primordiales: la situación en el Parque del Jaguar de Tulum, la estrategia integral para enfrentar el sargazo y los avances del proyecto del Tren Maya de carga.

Igualmente, detalló que su primera actividad será una visita al Parque del Jaguar, en Tulum, donde se reunirá con autoridades federales, empresarios hoteleros y comerciantes de la zona, con el objetivo de resolver los problemas que aún persisten en el área.

Su segunda visita será para hablar sobre la estrategia contra el sargazo, con las autoridades estatales y locales.

 “Ya tenemos una solución, pero vamos ahí a observar el problema, a ver dónde hay mayor cantidad de sargazo y a dar una solución integral a este tema, que tiene que ver con la pesca del sargazo en el mar y su reciclamiento posterior”, explicó la jefa del Ejecutivo federal.

Por último, indicó que supervisará el avance del Tren Maya de carga, luego de la llegada de las primeras locomotoras del proyecto ferroviario.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Procesan a Lilí Alison "N" por presunto intento de feminicidio tras agresión con ácido en Celaya
Vinculan a proceso a un adolescente, presunto responsable de violar a su primo de 5 años
Aprehenden en Arteaga, Michoacán a 2 hombres en posesión de armas y equipo táctico
Aseguran arsenal en Parácuaro, Michoacán
Más información de la categoria
Ultiman al periodista Josué Martínez Contreras, en San Martín Texmelucan, Puebla
Tras operativo interinstitucional en La Piedad, Michoacán detienen a 11 presuntos criminales
Hallan cadáveres dentro de bolsas en Apatzingán, Michoacán
Oposición exige a Marina del Pilar que solicite licencia a su cargo por caso de presunta traición a la patria
Comentarios