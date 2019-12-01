Anuncia Israel Vallarta que denunciará a funcionarios y pedirá libertad de familiares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 08:18:37

Ciudad de México, a 9 de agosto 2025.- Israel Vallarta Cisneros, liberado el pasado 1 de agosto tras casi 20 años en prisión preventiva, por ser el supuesto líder de un grupo de secuestradores, afirmó que interpondrá una denuncia contra Luis Cárdenas Palomino, encargado de la investigación policial de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), y otros “funcionarios responsables” en su caso.

“Ya están precisados en la denuncia y les puedo comentar que presenté un recurso de apelación cuando me notificaron que ya se había dado el inicio a una carpeta, únicamente por el delito de tortura, pero existen muchos más delitos en comisión de ese entonces”, reveló el ciudadano.

En conferencia de prensa desde el Zócalo de la Ciudad de México, Vallarta Cisneros indicó que se debe limpiar el nombre de su familia y aseveró que los responsables deben comparecer ante la ley.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre si solicitará a la justicia una compensación económica por pasar casi 20 años en el penal de máxima seguridad del Altiplano, el presunto líder de “Los Zodiacos” dijo que pedirá “lo que sea justo. Nada más”. “No quiero que me den de más, pero tampoco que me den menos”.

Comentó que ahora se concentrará en demandar la libertad de su hermano Mario, además de la de su sobrino Sergio Cortez.

“Todavía no ha sido una situación completa porque mi familia no está completa (…) falta mi hermano y falta mi sobrino”, lamentó Vallarta Cisneros.