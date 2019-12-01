Anuncia Adolfo Torres mantenimiento preventivo en canal de la Presa de Cointzio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 16:21:01

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, informó que el próximo viernes 20 de marzo se llevará a cabo un mantenimiento preventivo en el canal de la Presa de Cointzio hacia la planta potabilizadora de Vista Bella.

Estas acciones tienen como objetivo garantizar el abasto continuo y seguro de agua potable para la ciudad de Morelia, y forman parte de una estrategia integral para preservar en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica que abastece a la capital michoacana.

Los trabajos contemplan limpieza del canal, retiro de materiales y enramado, así como una revisión estructural, lo que permitirá una conducción más eficiente del agua hacia las plantas potabilizadoras.

Debido a estas labores, se prevé la interrupción total o parcial del servicio de agua potable en las siguientes colonias:

Zona 1:

Isaac Arriaga, Independencia, Elías Pérez Ávalos, Chapultepec Norte, Chapultepec Sur, Chapultepec Oriente, Del Empleado, Matamoros, Nueva Chapultepec, Cinco de Mayo, Condominio Juan Escutia, Buena Vista I, Enrique Ramírez, Eréndira, Vasco de Quiroga, Cinco de Diciembre, Cundagua, Residencial Bosques, Electricistas, Las Camelinas Infonavit, Las Camelinas, Vista Bella, Rey Tariacuri y Los Eucaliptos, Condominio Quinta Úrsula, Hacienda del Retajo y Piedra Lisa.

Zona 2:

Cuauhtémoc, Centro Revolución, Centro Nueva España, Obrera, Plan de la Garita, Plan de Ayala Infonavit, Centro República, Centro Independencia, El Pípila Infonavit, Alberto Oviedo Mota, El Porvenir, El Porvenir Ampliación, Felicitas del Río, Las Margaritas Ampliación, Juárez, Las Margaritas, Las Flores, Melchor Ocampo y Molino de Parras.

Zona 3:

Rancho del Charro, Villa Universidad, Santa Anita, Benito Juárez Infonavit, Ampliación Popular Progreso, Conjunto Habitacional Camelinas, Félix Ireta, Industrial, Ventura Puente, Conjunto Habitacional Vista Camelinas, Las Acacias, Granjas del Maestro, Santiaguito, Lomas del Tecnológico, Loma Bonita Infonavit, La Joya, Ejidal Francisco Villa, Mirador de la Cantera, Popular Progreso, Miguel Silva González, Lomas de Morelia, Diego Rivera y Rancho de las Canteras.

Se estima que los trabajos tendrán una duración aproximada de 24 horas, por lo que el servicio comenzará a regularizarse de manera paulatina durante el transcurso del fin de semana.

El Ooapas exhorta a la ciudadanía a tomar previsiones y hacer un uso responsable del agua almacenada en tinacos y aljibes, racionando su consumo y aprovechándola al máximo en las actividades esenciales del hogar.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia que encabeza Alfonso Martínez Alcázar, reafirma su compromiso con el bienestar de la población y la sustentabilidad del recurso hídrico, priorizando el mantenimiento y la mejora constante de los sistemas que hacen posible el acceso al agua en todos los hogares, para hacer de Morelia el mejor lugar para vivir.