Andrea Bocelli llena el Zócalo de la CDMX en concierto gratuito ante miles de asistentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 22:54:33

Ciudad de México, 18 de abril de 2026.- El tenor italiano, Andrea Bocelli, se presentó este sábado en el Zócalo capitalino en un concierto gratuito que reunió a miles de asistentes.

Decenas de personas disfrutaron del espectáculo en el que el cantante interpretó algunos de sus temas más icónicos, acompañado de artistas invitados.

El evento inició alrededor de las 19:00 horas y contó con la participación de Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules, quienes se sumaron a la presentación en el corazón de la capital del país.

La asistencia al concierto comenzó a concentrarse desde horas antes del inicio, con familias, jóvenes y turistas que ocuparon distintos puntos de la plancha del Zócalo para presenciar el espectáculo.