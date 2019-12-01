Analizan regular medidas para el uso de pirotecnia en Celaya tras recientes incidentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 10:36:00

Celaya, Guanajuato, 13 de enero del 2026.- Autoridades municipales analizan regular medidas para el uso de pirotecnia en el municipio de Celaya, luego de los recientes incidentes registrados durante cortejos fúnebres, donde explosiones en vehículos dejaron varias personas lesionadas, informó el alcalde Juan Miguel Ramírez.

El presidente municipal explicó que el tema ya es revisado al interior del Ayuntamiento y será discutido con el Cabildo, aunque adelantó que la estrategia principal no se centrará en endurecer sanciones, sino en fortalecer la concientización ciudadana.

“No es únicamente un tema de castigo; es un problema de conciencia, de cultura y de tradiciones muy arraigadas”, señaló.

Ramírez relató que recientemente presenció el uso de cohetes en una celebración religiosa, aun cuando había familias completas y menores de edad en el lugar.

“Había niños, señoras y señores aventando cohetes. Afortunadamente no fue una tragedia mayor, pero hubo diez personas lesionadas y el riesgo fue muy alto”, advirtió.

El alcalde reconoció que, aunque se ha considerado el endurecimiento de sanciones, esta medida por sí sola no resolvería la problemática.

“Podemos aumentar las penas, pero si no hay conciencia, vamos a seguir poniendo en riesgo la vida de las personas”, subrayó.

Como parte de las acciones en análisis, adelantó que se reforzarán las labores de inspección durante cortejos fúnebres y eventos similares, además de implementar una campaña de concientización y establecer mesas de trabajo con autoridades religiosas.

“Vamos a pedir el apoyo de los padres desde las iglesias para que también nos ayuden a cuidar a la gente”, indicó.

Finalmente, el presidente municipal hizo un llamado a la población para buscar alternativas que permitan conservar las tradiciones sin recurrir al uso de pirotecnia.

“Sabemos que es parte de nuestras costumbres, pero hoy es muy peligroso. Ya vivimos una tragedia y no queremos enfrentar una segunda”, concluyó.