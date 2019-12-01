AMLO pidió destitución de Hernán "N" de la SSP de Tabasco, asegura Sheinbaum

Ciudad de México, a 18 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que mientras era mandatario, Andrés Manuel López Obrador solicitó la destitución de Hernán “N”, quien en ese entonces fungía como secretario de Seguridad de Tabasco, luego de que surgieron indicios de un presunto vínculo con una organización criminal.

“Es muy importante… este personaje que fue secretario de Seguridad de Tabasco se fue descomponiendo y en qué momento se dan cuenta que primero no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo. Cómo se pide su destitución por parte del presidente López Obrador”, detalló la gobernante.

Ante las preguntas sobre la relación entre el senador morenista, Adán Augusto López Hernández y el presunto líder de “La Barredora”, la jefa del Ejecutivo federal refirió que el legislador ya dijo estar dispuesto a declarar en el caso si es requerido.

Asimismo, la mandataria mexicana señaló que el entonces secretario de Gobernación participó en la solicitud de destitución del señalado, conocido como “El Abuelo” y/o “Comandante H”.

“Se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse. En el momento que hubo información, se pidió su destitución e investigación. Ya para entonces el senador era secretario de Gobernación, imagínese, participaba en el gabinete y solicita la destitución por parte del secretario de Gobernación y del presidente. Entonces a Merino, que estaba de gobernador, lo destituye, este señor se va y se inician las investigaciones”, relató la presidenta Sheinbaum.

Por otra parte, arremetió contra la oposición por querer responsabilizar al senador López Hernández y pedir su renuncia.

“Es muy importante que se sepa todo este proceso, porque es muy fácil para la oposición la hipocresía… esta cosa de que ahora el senador Adán Augusto tiene que renunciar. Hay que ver qué dicen las investigaciones”, concluyó.