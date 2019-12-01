AMLO cuestiona el desempeño de Ronald Johnson y acusa intromisión de EU en asuntos de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 20:28:51

Palenque, Chiapas, a 5 de octubre de 2026.- El expresidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa un momento complicado y cuestionó las acciones que, a su juicio, han representado una intromisión de autoridades estadunidenses en asuntos internos del país.

En su nuevo libro Pueblo, el exmandatario dedicó un apartado a la política exterior y a la defensa de la soberanía, donde criticó particularmente el desempeño del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a quien reprochó no conducirse con la mesura que, dijo, corresponde a un representante diplomático.

López Obrador también cuestionó las advertencias y señalamientos realizados desde Estados Unidos en torno a funcionarios y políticos mexicanos. En ese contexto, sostuvo que algunas acusaciones podrían responder a intereses políticos y estar sustentadas en filtraciones, testimonios protegidos y elementos que calificó como manipulados.

Respecto al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con sobornos del narcotráfico, destacó la postura asumida por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha planteado que cualquier denuncia debe ser respaldada por pruebas y, de existir elementos, proceder conforme a la ley.

El expresidente también reprochó las acciones de agencias estadunidenses como la CIA, la DEA y el FBI, al considerar que bajo el argumento de combatir el narcotráfico se han incrementado las intervenciones en territorio mexicano.

Asimismo, se refirió a la cancelación de la visa estadunidense de su hijo Andrés Manuel López Beltrán, decisión que atribuyó a motivos políticos y que, sostuvo, buscaba afectar su autoridad moral y política.

En su análisis sobre la relación bilateral, López Obrador insistió en que México debe mantener una postura de soberanía frente a cualquier gobierno extranjero y rechazó que autoridades de otros países pretendan intervenir en decisiones que corresponden exclusivamente a los mexicanos.