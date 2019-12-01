Alumno de secundaria en Zacatecas bajo investigación por crear imágenes íntimas de compañeras con IA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 14:27:08

Zacatecas, Zacatecas, 12 de noviembre del 2025.- Un alumno de la Secundaria Técnica 1 del municipio de Zacatecas se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades luego de que supuestamente utilizó la inteligencia artificial para crear un catálogo de imágenes íntimas con los rostros de sus compañeras y compañeros.

El centro educativo se encuentra ubicado en el Boulevard López Mateos de la zona Centro, donde medios locales aseguran de que al menos unos 400 menores de edad habrían sido afectados por las fechorías de su compañero.

El estudiante acusado habría colocado las imágenes de los rostros de sus compañeros en otros cuerpos, difundiéndolos por medio de redes sociales, principalmente Instagram.

Familiares de las víctimas narraron que el acusado se paraba en la puerta del baño y les tomaba fotos de manera rápida, para con ayuda de aplicaciones de inteligencia artificial crear las imágenes de índole sexual.

Así mismo, los padres de familia acusaron que el director y la trabajadora social de la institución educativa minimizaron el hecho y no tomaron acciones en concreto para erradicar dicha práctica.

Derivado de lo anterior, algunos familiares optaron por acudir ante la Fiscalía de Zacatecas para interponer su denuncia correspondiente mientras el caso sigue siendo investigado.