'Alito' Moreno acusa a Maduro de tener nexos con el crimen organizado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 14:07:12
Ciudad de México, a 11 de agosto 2025.- El presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, presentó una denuncia penal penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente de  Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de tener nexos con el crimen organizado en México.

A través de redes sociales, el líder priista publicó el documento formal y afirmó que el mandatario venezolano debe responder ante la justicia por sus supuestos vínculos con el crimen organizado y con cárteles mexicanos.

Asimismo, en su publicación, Moreno Cárdenas señaló una presunta relación entre el mandatario venezolano y políticos del partido Morena, lo que, a su juicio, representa un grave riesgo para México.

“Los narcopolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero”, sentenció el dirigente priista en su cuenta oficial de X.

