Aliste el chamarrón: continúa el frío extremo en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 07:20:40
Ciudad de México, 11 de noviembre del 2025.- La Conagua informó que este martes una masa de aire ártica seguirá cubriendo gran parte del territorio nacional, lo cual provocará temperaturas frías y muy frías en las regiones norte, oriente, centro y sureste del país.

Estas condiciones se deben al paso del frente frío número 13, que se desplazará hacia el mar Caribe, aunque su masa de aire polar continuará afectando gran parte de México.

Además, se esperan lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en las regiones de Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca, en Veracruz, así como en el norte y este de Oaxaca.

Autoridades recomiendan abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a niños, personas mayores y mascotas ante el descenso térmico, por lo que ya sabe, aliste su chamarrón.

