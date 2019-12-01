Alertan por fraudes con programas del Bienestar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 11:47:48

Ciudad de México, a 6 de abril 2026.- La Secretaría del Bienestar (Sedebi) lanzó un llamado a la población en general para que eviten caer en fraudes relacionados por alguna suplantación de funciones en el marco de los seis apoyos que se brindan actualmente a diferentes sectores de la ciudadanía.

En su comunicado, la dependencia federal recordó que, al momento se manejan seis tipos de apoyos diferentes, los cuales son:

Programas de Bienestar activos:

Salud Casa por Casa

Pensión Adultos Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Beca Universal Rita Cetina

Pensión Personas con Discapacidad

Madres Trabajadoras

Además, recalcaron a los beneficiarios que no hagan caso a particulares o empresas que supuestamente se ostenten como un medio auxiliar del gobierno federal con promesas falsas como adelantar pensiones mediante créditos o préstamos.

“¡Ojo! Ningún apoyo de los Programas para el Bienestar se adelanta mediante créditos o préstamos”, se puede leer en una de sus publicaciones en redes sociales.

Del mismo modo, se hizo referencia a los trámites para obtener pensiones, becas y apoyos del gobierno de México, las cuales se detalló son personales, por lo que se insistió en no caer en engaños.

Si alguna organización o grupo te quiere cobrar por entrar a algún Programa para el Bienestar, ¡es un engaño!”, se advierte en otra publicación.

Para evitar este tipo de acciones, la dependencia mencionó que la población en general deberá informarse sólo a través de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar tanto en redes sociales como en el sitio web oficial: gob.mx/bienestar.

Canales oficiales y de atención: