Alertan por fraudes con programas del Bienestar

Alertan por fraudes con programas del Bienestar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 11:47:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 6 de abril 2026.- La Secretaría del Bienestar (Sedebi) lanzó un llamado a la población en general para que eviten caer en fraudes relacionados por alguna suplantación de funciones en el marco de los seis apoyos que se brindan actualmente a diferentes sectores de la ciudadanía.

En su comunicado, la dependencia federal recordó que, al momento se manejan seis tipos de apoyos diferentes, los cuales son:

Programas de Bienestar activos:

  • Salud Casa por Casa
  • Pensión Adultos Mayores
  • Pensión Mujeres Bienestar
  • Beca Universal Rita Cetina
  • Pensión Personas con Discapacidad
  • Madres Trabajadoras

Además, recalcaron a los beneficiarios que no hagan caso a particulares o empresas que supuestamente se ostenten como un medio auxiliar del gobierno federal con promesas falsas como adelantar pensiones mediante créditos o préstamos.

“¡Ojo! Ningún apoyo de los Programas para el Bienestar se adelanta mediante créditos o préstamos”, se puede leer en una de sus publicaciones en redes sociales.

Del mismo modo, se hizo referencia a los trámites para obtener pensiones, becas y apoyos del gobierno de México, las cuales se detalló son personales, por lo que se insistió en no caer en engaños.

Si alguna organización o grupo te quiere cobrar por entrar a algún Programa para el Bienestar, ¡es un engaño!”, se advierte en otra publicación.

Para evitar este tipo de acciones, la dependencia mencionó que la población en general deberá informarse sólo a través de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar tanto en redes sociales como en el sitio web oficial: gob.mx/bienestar.

Canales oficiales y de atención:

  • X (Twitter): @bienestarmx
  • Facebook: Secretaría de Bienestar (@bienestarmx)
  • Instagram: @bienestarmx
  • Sitio Web Oficial: gob.mx/bienestar
  • Línea de Bienestar: 800-639-42-64 (para dudas sobre programas)
Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cuerpo maniatado y con signos de violencia en inmediaciones de fraccionamiento de Morelia
Mueren dos jóvenes tras ser atacados a tiros en Jacona, Michoacán
Al menos 4 muertos por choque y atropellamiento a las afueras del IMSS de Tecámac
Concluye Semana Santa con operativo de seguridad activo en todo el estado de Querétaro
Más información de la categoria
Hallan cuerpo maniatado y con signos de violencia en inmediaciones de fraccionamiento de Morelia
Señalan a médico en Sonora por sueros vitaminados ligados a seis muertes
Tras enfrentamiento en Nayarit, detienen a 18 personas por uso de armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas; decomisan arsenal
Sheinbaum rechaza informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México
Comentarios