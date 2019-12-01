Alertan por fraudes con programas del Bienestar

Ciudad de México, a 6 de abril 2026.- La Secretaría del Bienestar (Sedebi) lanzó un llamado a la población en general para que eviten caer en fraudes relacionados por alguna suplantación de funciones en el marco de los seis apoyos que se brindan actualmente a diferentes sectores de la ciudadanía.
En su comunicado, la dependencia federal recordó que, al momento se manejan seis tipos de apoyos diferentes, los cuales son:
Programas de Bienestar activos:
- Salud Casa por Casa
- Pensión Adultos Mayores
- Pensión Mujeres Bienestar
- Beca Universal Rita Cetina
- Pensión Personas con Discapacidad
- Madres Trabajadoras
Además, recalcaron a los beneficiarios que no hagan caso a particulares o empresas que supuestamente se ostenten como un medio auxiliar del gobierno federal con promesas falsas como adelantar pensiones mediante créditos o préstamos.
“¡Ojo! Ningún apoyo de los Programas para el Bienestar se adelanta mediante créditos o préstamos”, se puede leer en una de sus publicaciones en redes sociales.
Del mismo modo, se hizo referencia a los trámites para obtener pensiones, becas y apoyos del gobierno de México, las cuales se detalló son personales, por lo que se insistió en no caer en engaños.
Si alguna organización o grupo te quiere cobrar por entrar a algún Programa para el Bienestar, ¡es un engaño!”, se advierte en otra publicación.
Para evitar este tipo de acciones, la dependencia mencionó que la población en general deberá informarse sólo a través de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar tanto en redes sociales como en el sitio web oficial: gob.mx/bienestar.
Canales oficiales y de atención:
- X (Twitter): @bienestarmx
- Facebook: Secretaría de Bienestar (@bienestarmx)
- Instagram: @bienestarmx
- Sitio Web Oficial: gob.mx/bienestar
- Línea de Bienestar: 800-639-42-64 (para dudas sobre programas)