Alertan por estafas durante el Buen Fin; advierten sobre transferencias anticipadas

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2026.- Las promociones y descuentos del Buen Fin también representan una oportunidad para los delincuentes, quienes aprovechan el interés de los consumidores por conseguir productos a bajo precio para cometer fraudes mediante falsas ofertas y solicitudes de pagos anticipados. Ante esta situación, la Guardia Nacional pidió a la población extremar precauciones al realizar compras por internet y evitar transferencias bancarias a cuentas de desconocidos.

La corporación advirtió que una de las prácticas utilizadas para engañar a los compradores consiste en solicitar depósitos o transferencias como condición para apartar mercancía o garantizar que se respete una promoción. Sin embargo, una vez recibido el dinero, los supuestos vendedores pueden desaparecer sin entregar los productos.

Asimismo, alertó sobre la existencia de páginas falsas que utilizan nombres, logotipos e imágenes de establecimientos reconocidos para obtener información personal y bancaria de los usuarios. Estos sitios pueden difundirse mediante WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales.

Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recomendó realizar operaciones únicamente en páginas oficiales o aplicaciones legítimas, verificar cuidadosamente las direcciones electrónicas y desconfiar de descuentos excesivos o mensajes que presionen para concretar una compra de manera inmediata.

También exhortó a no compartir contraseñas, NIP ni códigos de verificación, además de mantener actualizados los dispositivos y herramientas de seguridad. Otra medida importante es revisar las políticas de privacidad, garantías y condiciones de entrega antes de realizar cualquier pago.

En caso de detectar movimientos bancarios desconocidos, robo de información o accesos no autorizados a cuentas, las autoridades aconsejaron comunicarse inmediatamente con la institución financiera, cambiar las contraseñas y solicitar orientación a la Policía Cibernética. También es posible acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), según el tipo de irregularidad.

El Buen Fin 2026 se lleva a cabo del 13 al 17 de noviembre, periodo en el que más de 200 mil establecimientos participan con promociones y descuentos. Por ello, las autoridades insistieron en la importancia de comparar precios, establecer un presupuesto y verificar la autenticidad de los comercios antes de concretar cualquier operación.