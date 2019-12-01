Alertan por ciclón tropical “Priscilla”; en las próximas 48 horas habrá más lluvias y fríos en el país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 12:02:10

Ciudad de México, a 3 de octubre de 2025.- De acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), continuarán las lluvias, debido a una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical que se localizará al sur de la costas de Michoacán y Colima.

Asimismo, habrá el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México, además de un nuevo frente frío que se aproxima al noroeste de México.

También indicaron que el ciclón llevará el nombre de "Priscilla2, y se localiza a 525 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, desplazándose hacia el oeste-noroeste.

La zona de baja presión que se encuentra frente a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, incrementó al 90 por ciento la probabilidad para convertirse en ciclón en las próximas 48 horas y mantiene el 90 por ciento en 7 días.

El SMN dio a conocer que, en las próximas horas, se pronostican lluvias puntuales intensas en Guerrero (norte, este y costa), Oaxaca (oeste, norte y sur), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Chiapas (norte, oeste y sur) y Yucatán (centro); muy fuertes en Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Fuertes en Nayarit, Jalisco y Ciudad de México; chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala, así como lluvias aisladas en Sonora, Durango, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Se prevén vientos de 30 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (Istmo y Golfo de Tehuantepec); de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

De 10 a 25 kilómetros por hora con 40 a 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y Veracruz (sur).

También se espera oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de la Península de Baja California y costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Jalisco, Chiapas y Veracruz (sur).

Además se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Colima, Michoacán y Oaxaca, y de 30 a 35 grados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.