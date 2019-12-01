Alerta en Zacatecas: joven de 17 años muere tras contraer rabia por mordedura de zorrillo; es el primer caso desde 1987

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 11:03:19
Zacatecas, Zacatecas, 26 de agosto del 2025.- Una joven de 17 años perdió la vida en Zacatecas, tras contraer rabia luego de ser mordida por un zorrillo.

La víctima no recibió atención médica de inmediato y fue hospitalizada varios días después, pero murió en la capital del estado, luego de ser mordida por el animal en Mezquital del Oro.

Autoridades de salud confirmaron que este es el primer caso registrado en Zacatecas desde el año 1987.

Además, tres personas que tuvieron contacto con el animal se mantienen bajo observación médica, entre ellas una niña de 5 años.

Fue el pasado 16 de agosto cuando se dio a conocer por este medio de comunicación que la Secretaría de Salud de Zacatecas informó sobre un caso probable de rabia humana en una joven de 17 años, quien fue agredida por un zorrillo en el brazo izquierdo el pasado 13 de agosto y atendida inicialmente en un hospital de Durango, para después ser trasladada a una unidad del IMSS en Zacatecas, donde recibió atención especializada.

Ahora, se confirmó que la paciente menor de edad perdió la vida tras enfermar de rabia por la mordedura del animal.

