¡Alerta en Michoacán! piden resguardo por huracán Simon; prevén olas de hasta 10 metros en el Pacífico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 09:40:35

Ciudad de México, 11 de octubre de 2026.— La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población de las zonas costeras de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit a permanecer bajo resguardo ante los efectos del huracán Simon, que mantiene condiciones de riesgo en el Pacífico central.

De acuerdo con el aviso difundido por la dependencia, se pronostican lluvias de intensas a extraordinarias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado, por lo que pidió a la ciudadanía evitar salir de sus viviendas o refugios temporales hasta que las autoridades confirmen oficialmente que el peligro ha terminado.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en Jalisco se esperan lluvias extraordinarias, rachas de viento de entre 240 y 250 kilómetros por hora en la franja costera, oleaje de entre ocho y 10 metros y una marea de tormenta de hasta 2.5 metros.

Para Colima se pronostican lluvias torrenciales, vientos con rachas de hasta 140 kilómetros por hora y oleaje de seis a ocho metros. En Nayarit se esperan lluvias intensas en el sur, vientos de hasta 140 kilómetros por hora y olas de entre cuatro y seis metros.

En el caso de Michoacán, el pronóstico contempla lluvias muy fuertes en el oeste del estado, por lo que se recomienda extremar precauciones, principalmente en las zonas costeras y en las áreas susceptibles a inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

Protección Civil advierte sobre una falsa calma

La CNPC alertó que, durante el paso de un huracán, el centro del sistema puede cruzar temporalmente por una localidad y provocar una aparente calma. Sin embargo, advirtió que esta condición no significa que el peligro haya terminado, pues posteriormente pueden regresar los vientos intensos desde una dirección opuesta.

Por ello, pidió no abandonar los refugios ni acercarse a las playas para tomar fotografías o grabar videos mientras persistan las condiciones de riesgo.

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener puertas y ventanas cerradas, alejarse de los cristales, desconectar aparatos eléctricos cuando sea seguro hacerlo y tener preparada una mochila de emergencia con documentos protegidos, linterna, radio de baterías y suministros básicos.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y evitar compartir rumores o información sin verificar.

Las dependencias federales, estatales y municipales mantienen coordinación para atender posibles emergencias. La CNPC reiteró que la prioridad es proteger la vida y la integridad de las familias ante el impacto del fenómeno meteorológico.