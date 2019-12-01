Alerta COFEPRIS sobre la falsificación de Buscapina Compositum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 08:16:37

Querétaro, 4 de octubre de 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emite una Alerta Sanitaria de Medicamento sobre la falsificación del producto Buscapina Compositum (HIOSCINA, METAMIZOL SÓDICO) 10 mg/ 250 mg, TABLETAS.

Esta alerta sanitaria se emite con base en el análisis técnico-documental de la información presentada por la empresa Sanofi Aventis de México, S.A. de C.V., titular del registro sanitario, que informó la falsificación de los siguientes números de lote:

● Buscapina Compositum (HIOSCINA, METAMIZOL SÓDICO) 10 mg/ 250 mg, CAJA CON 24 TABLETAS, con número de lote CMXA001, con fecha de caducidad DIC 29 y DIC 27, la anomalía presentada es: la caducidad original era ENE 24; La presentación de 24 tabletas no existe para Buscapina Compositum. y el lote CNXA001 no existe en la base de datos de Sanofi Aventis México para ninguna presentación.

● Buscapina Compositum (HIOSCINA, METAMIZOL SÓDICO) 10 mg/ 250 mg, CAJA CON 24 TABLETAS, con número de lote CMXA001 Lote Blíster CNXA001, con fecha de caducidad DIC 27. la anomalía presentada es: la caducidad original era ENE 24; La presentación de 24 tabletas no existe para Buscapina Compositum. y el lote CNXA001 no existe en la base de datos de Sanofi Aventis México para ninguna presentación.

● Buscapina Compositum (HIOSCINA, METAMIZOL SÓDICO) 10 mg/ 250 mg, CAJA CON 36 TABLETAS, con numero de Lote Caja: CMXA 007, lote caja CMXA 007, lote blísterC MXA007 MXA007, fecha de caducidad DIC 26, la anomalía que presenta es que la fecha de caducidad original era MAY 24.

● Buscapina Compositum (HIOSCINA, METAMIZOL SÓDICO) 10 mg/ 250 mg, CAJA CON 36 TABLETAS, con numero de Lote C57411, fecha de caducidad DIC 27, la anomalía que presenta es que la fecha de caducidad era FEB 22.

La comercialización del producto falsificado Buscapina Compositum representa un riesgo para la salud de la población, ya que se desconocen las condiciones de fabricación; almacenamiento, incluidas la temperatura, humedad y luz; distribución y transporte. Además, no se tiene certeza sobre las materias primas empleadas en su elaboración, por lo que no se garantiza la seguridad, calidad y eficacia, lo que incrementa el riesgo de reacciones adversas.

Por lo anterior, COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones a la población en general:

● Si identifica el producto Buscapina Compositum (HIOSCINA, METAMIZOL SÓDICO) 10 mg/ 250 mg, TABLETAS, con alguno de los números de lote citados y con cualquier fecha de caducidad, no adquirirlo, consumir ni utilizarlo. En caso de contar con información sobre su comercialización, realizar la denuncia en el siguiente enlace: denuncia sanitaria.

● No adquirir, consumir ni utilizar medicamentos comercializados en la vía pública (tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal).

● El uso de medicamentos requiere valoración médica y, cuando corresponda, su adquisición está sujeta a la presentación de receta. Evite automedicarse; consulte siempre a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento.

● En caso de adquirir medicamentos en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles, revisar que el establecimiento cuente con domicilio físico en territorio nacional, así como con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento, emitidos por COFEPRIS.

● En caso de haber utilizado este producto, suspender de inmediato su uso, Si presenta cualquier síntoma, reacción adversa o malestar, reportarlo al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Distribuidores y farmacias:

● En caso de identificar en almacén el producto Buscapina Compositum (HIOSCINA, METAMIZOL SÓDICO) 10 mg/ 250 mg, TABLETAS, con los números de lote antes mencionados y con cualquier fecha de caducidad, proceder a su inmovilización y realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

● Adquirir únicamente medicamentos a través de distribuidores autorizados por los titulares de los registros sanitarios correspondientes.

● Contar con la documentación que acredite la adquisición y comercialización legal de los productos, incluidas las facturas correspondientes.

● En caso de existir dudas sobre la originalidad de la documentación o de los productos anteriormente mencionados, contactar al titular del registro sanitario para su confirmación.