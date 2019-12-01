Alcaldesa de Tepetlaoxtoc asegura que Kenzo fue entregado estable tras su captura

Tepetlaoxtoc, Estado de México, a 2 de julio de 2026.- La presidenta municipal de Tepetlaoxtoc, Diana Lizbeth Morales Méndez, afirmó que el tigre de bengala blanco "Kenzo" se encontraba en condiciones estables al momento de ser capturado y entregado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por lo que señaló que el ejemplar no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida antes de su traslado al Zoológico de Zacango.

La alcaldesa explicó que el felino fue localizado y sedado alrededor de las 06:00 horas del jueves, como parte del operativo de búsqueda que se mantuvo de forma ininterrumpida desde el pasado sábado, luego de que escapara del predio Animal Experience México. Tras su captura, fue trasladado bajo resguardo de la Profepa con destino al Zoológico de Zacango.

Morales Méndez detalló que Kenzo, un tigre de aproximadamente ocho años de edad y 150 kilogramos de peso, presentaba únicamente algunos rasguños derivados del tiempo que permaneció en libertad, pero insistió en que no tenía heridas de gravedad.

"Obviamente iba sedado para poder capturarlo, pero se lo lleva Profepa rumbo al Zoológico de Zacango. El felino llevaba algunos rasguños por el recorrido que hizo, pero no presentaba ninguna lesión que comprometiera su vida", declaró la edil al ser entrevistada por medios locales.

Asimismo, informó que en las labores para localizar al animal participaron más de 100 elementos de corporaciones federales y estatales, quienes trabajaron de manera permanente durante varios días hasta lograr su aseguramiento.

Tras los hechos y la posterior muerte del ejemplar, la presidenta municipal solicitó a la Profepa y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) analizar la reubicación del Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS) Animal Experience México.

La edil argumentó que este establecimiento representa un riesgo para la población, ya que se encuentra ubicado frente a una escuela primaria en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, dentro del municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.