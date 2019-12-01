Al menos 41% de mexicanos recurre a remedios caseros y automedicación, revela encuesta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 10:47:11

Ciudad de México, a 8 de abril 2026.- Al menos el 41 por ciento de los mexicanos recurren a los remedios caseros o la automedicación para remediar un malestar como un dolor de cabeza o de estómago, mientras que la siguiente alternativa, con casi un 33% de preferencia, son los consultorios adyacentes a farmacias, según reveló una encuesta de la consultora Research Land.

Igualmente, el ejercicio demoscópico encontró que 18 por ciento de los individuos buscan ayuda en Internet o con familiares.

Cabe señalar que los datos obtenidos por la empresa se suman a lo que identificó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) respecto a que hasta la mitad de la población acude a servicios privados antes que a las instituciones públicas.

El estudio señaló que las razones para no solicitar ayuda profesional en las instituciones a las que se tiene derecho son diversas y van desde la falta de tiempo y la dificultad de acceso por la distancia y la saturación de los servicios.

También la encuesta reveló que el 13 por ciento de los cuestionados esperan a que los síntomas desaparezcan solos.

Por otra parte, Research Land capturó que 44 por ciento de los mexicanos nunca acude a chequeos médicos si no presenta síntomas graves, mientras sólo 29 por ciento realiza revisiones semestrales y 23 por ciento lo hace una vez al año, generalmente por recomendación o porque es un requisito para algún trámite laboral o por un seguro.