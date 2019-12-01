AICM reanuda operaciones tras pausa por tormenta

AICM reanuda operaciones tras pausa por tormenta
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 08:25:16
Ciudad de México, a 11 de agosto 2025.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), reanudó operaciones tras una pausa por la tormenta que se registró la tarde-noche del 10 de agosto.

A través de un comunicado, las autoridades de la terminal aérea indicaron que derivado de la tormenta, se reportó escasa visibilidad y encharcamientos, por lo que tuvieron que suspender las operaciones para no comprometer la seguridad operacional.

“Se suspendieron las operaciones de aterrizaje y despegue por cerca de cuatro horas a fin de efectuar los trabajos de desalojo de las aguas que dejó la torrencial lluvia, que permitieran recuperar la capacidad operativa”, indicó la administración en la nota de prensa.

Cabe señalar que la suspensión de actividades afectó a un total de 104 vuelos y 14 mil 892 pasajeros, quienes fueron redirigidos a a aeropuertos alternos.

No obstante, en punto de las 0:05 horas del 11 de agosto, se reanudaron los vuelos en la pista 05 izquierda – 23 derecha y a las 06:00 horas en la pista 05 derecha – 23 izquierda.

