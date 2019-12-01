AGRICULTURA reporta 95.4% de avance en la entrega de apoyos a productores de maíz blanco, arroz y trigo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 14:00:35

Ciudad de México, a 11 de noviembre 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) reporta un avance del 95.4 por ciento en la entrega de apoyos a productoras y productores de maíz blanco, arroz y trigo —a través de las tarjetas del Banco del Bienestar— en 20 estados de la República.

Hasta el momento se registra un acumulado de 4 mil 557.8 millones de pesos orientados a beneficiar a 38 mil 797 productores de pequeña y mediana escala, como parte del compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria de México.

La Secretaría de Agricultura —a cargo de Columba Jazmín López Gutiérrez— precisa que este número de derechohabientes se encuentra registrado en los dos ciclos agrícolas —Primavera-Verano 2025 y Otoño-Invierno 2025-2026— del programa de Comercio Justo, que tiene como finalidad ordenar el mercado agrícola y garantizar una ganancia justa a las y los agricultores.

Subraya que la entrega directa y acelerada de estos recursos representa una respuesta inédita para saldar los compromisos con el campo agrícola, al entregar los apoyos directamente a las tarjetas de las y los productores para cubrir ambos ejercicios agrícolas.

La medida también forma parte del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco, el cual articula seis ejes prioritarios: coberturas de precios, seguro agrícola, precio de referencia, compras consolidadas de insumos, compras anticipadas de grano y financiamiento con tasa preferencial del 8.5 por ciento mediante los créditos Cosechando Soberanía.

Desglose regional de entregas:

● Maíz blanco (Sinaloa): Se reporta un progreso del 97 por ciento en la bancarización de productores mediante la entrega de tarjetas, lo que permite alcanzar un avance del 99 por ciento en la liquidación de incentivos correspondientes al ciclo Otoño-Invierno.

● Arroz: En los estados de Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tabasco y Veracruz, el padrón atendido asciende a mil 194 productoras y productores. Esto representa un 88.6 por ciento en el cumplimiento.

● Trigo: La distribución de apoyos en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas beneficia a 12 mil 585 agricultoras y agricultores, es decir, 88.7 por ciento de la meta fijada.

AGRICULTURA reitera el llamado a las y los productores pendientes de trámite a acudir a las Oficinas de Representación, Distritos de Desarrollo Rural (DDR) o Centros de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (CADER) más cercanos a su comunidad.

El Gobierno de México mantendrá la jornada diaria de atención hasta concluir con la entrega total de los recursos al sector agrícola, que es el motor de la soberanía alimentaria y el bienestar social.