Agricultores ven resultados en estrategia nacional contra el gusano barrenador

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 07:48:32
Ciudad de México, a 10 de enero 2026.- El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), indicó que han visto resultados “contundentes” con la estrategia del Gobierno federal para combatir el brote del gusano barrenador del ganado en el país, al lograr una reducción del 57 % de los casos activos entre el 10 de diciembre y el 7 de enero y pasar de mil 145 a 492 registros.

A través de un comunicado, el organismo reconoció la capacidad técnica y operativa del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ante la atención del gusano, una plaga de alto impacto sanitario y económico para el sector ganadero del país.

Igualmente el representativo agropecuario destacó que más del 95 % de los casos se han mantenido contenidos en la región Sur-Sureste, sin afectaciones a las zonas exportadoras de ganado, clave para el comercio exterior mexicano.

Es de mencionar que los casos detectados en otras entidades han sido “aislados de inmediato” mediante la aplicación de los protocolos sanitarios correspondientes.

Según el CNA, estos avances son resultado de una “estrategia integral que incluye controles de movilización, la aplicación de tratamientos sanitarios conforme a estándares internacionales, la capacitación de productores y una estrecha coordinación binacional”.

Además, el organismo subrayó que los estados del norte del país han reforzado sus medidas sanitarias con el objetivo de proteger la frontera y garantizar la integridad del ganado destinado a exportación, en un contexto de alta sensibilidad para el intercambio comercial con Estados Unidos.

