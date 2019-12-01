Agricultores tachan de "insulto al campo mexicano" el acuerdo del gobierno sobre precio del maíz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 07:58:14

Ciudad de México, a 28 de octubre 2025.- Los agricultores tacharon de “insulto al campo mexicano” el acuerdo del gobierno de México, para pagar 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz blanco.

Lo anterior, al mismo tiempo que aseguraron que las protestas y bloqueos viales continuarán hasta que se cumpla su demanda de fijar el precio mínimo de ese grano en 7 mil 200 pesos.

En ese sentido el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) publicó un pronunciamiento en el que señaló que “no hay acuerdo” con el Gobierno y advirtió que “la lucha sigue y arrecia”.

El conglomerado campesino calificó el precio de 6 mil 050 pesos como una “limosna”, una “miseria y un insulto directo para quienes alimentan este país”.

De igual forma, los agricultores también expresaron que “se acabó la paciencia” y las mesas de diálogo “falsas”, y señalaron que lo que era una “propuesta” se convirtió en una “exigencia nacional innegociable”.

“Lo que ofrecen no es un precio, es una condena de hambre. Y no lo vamos a aceptar. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: ¡Escuche el rugido del campo!”, expresaron los representantes agrícolas en su pronunciamiento.

Cabe señalar que, previamente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) anunció dicho “acuerdo” sobre el precio en los estados occidentales de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.