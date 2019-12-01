Agricultores aceptan retomar el diálogo pero exigen que sea con secretario de Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 11:16:03

Ciudad de México, a 8 de abril 2026.- El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) aceptó la reanudación del diálogo con el gobierno de México; sin embargo, exigió que se con Carlos Augusto Morales, secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y no con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Berdegué.

La noche del 7 de abril, los campesinos informaron que aceptan la propuesta de la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que el próximo viernes 10 de abril se acudirán al Palacio de Cobián, en la Ciudad de México.

Asimismo, se espera que por parte de las autoridades asistan, los subsecretarios de Economía, Hacienda y Agricultura, además de Morales.

Días atrás, los inconformes realizaron un paro nacional en Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, estado de México, Michoacán, Baja California, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos y Veracruz, con bloqueos carreteros

Por su parte, Eraclio Rodríguez, dirigente del FNRCM en Chihuahua dijo que se analizarán las demandas “que necesitan más nivel para resolverse y se aborden de fondo”, entre ellas, la salida de los granos básicos del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, la creación de un nuevo modelo agroeconómico, detener las importaciones “indiscriminadas” y establecer precios de garantía para toda la producción.