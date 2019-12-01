Agradece Harfuch la coordinación con las autoridades paraguayas para el traslado de Hernán Bermúdez

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, agradeció la colaboración con las autoridades de Paraguay, para el trasladado a México de Hernán Bermúdez Requena, a quien se le acusa de ser presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”, el cual está vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad de México, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán “N” a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra”, expresó Harfuch a través de sus redes sociales.

Además, en un comunicado adjunto, la SSPC, detalló que dicha acción se decidió después de que el Gobierno de Paraguay, verificó que el ingreso de Hernán “N” en el país suramericano era irregular.

A su llegada al país, “El Abuelo” o “Comandante H”, será ingresado en el Cefereso 1 Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.