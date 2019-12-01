Agente de viajes denuncia falta de apoyo a turistas durante bloqueos carreteros

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 14:36:27

Morelia, Michoacán, 31 de octubre de 2025.-Tras permanecer 14 horas varados en la autopista de Occidente, un grupo de turistas procedentes de Puerto Rico logró llegar a Morelia para disfrutar de las tradiciones de la Noche de Muertos.

Según narraron, la espera en la carretera fue complicada. La agente de viajes, Ana Venegas, comentó que contaban con agua, pero no con alimentos.

Agregó que la situación se tornó crítica debido a la presencia de adultos mayores (algunos de hasta 80 años) en el autobús. Finalmente, un operador en la Ciudad de México envió una unidad de rescate a las 5 de la mañana.

Venegas lamentó que la Secretaría de Turismo estatal no aplicara protocolos de apoyo a los visitantes nacionales y extranjeros que se dirigían a Michoacán.

La agente detalló que, ante la emergencia, intentó contactar sin éxito a las oficinas de turismo del Estado.

"Es muy difícil para los agentes de viajes vender el país, y cuando llegamos y traemos grupos así... sería muy fácil establecer un mecanismo de identificación y desvío para los grupos turísticos", agregó Ana Venegas.