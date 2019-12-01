Aeropuerto de la Ciudad de México ya opera con normalidad tras afectaciones por diluvios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 12:52:19

Ciudad de México, 12 de agosto del 2025.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer en punto de las 11:00 horas de este martes que se normalizaron sus operaciones tras las afectaciones a causa de las intensas lluvias durante la madrugada.

“A partir de las 11:00 h se abre la pista 05 derecha – 23 izquierda, con lo que se normalizan en su totalidad las operaciones áreas”, indicó el AICM a través de sus redes sociales.

Así mismo, se recomendó a los usuarios del aeropuerto ponerse en contacto con sus aerolíneas y estar atentos a los avisos meteorológicos a fin de tomarse las previsiones necesarias, ya que se espera que las fuertes lluvias continúen.

Cabe recordar que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM) canceló la madrugada del 12 de agosto de 2025 sus operaciones tras las fuertes lluvias registradas en dicha zona de la capital.

Debido a las afectaciones por mal clima, fueron desviados un total de 16 vuelos, tres fueron sido cancelados y 120 más presentaron demoras, con un total de 19 mil 500 pasajeros afectados.