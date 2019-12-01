Aeropuerto de la Ciudad de México ya opera con normalidad tras afectaciones por diluvios

Aeropuerto de la Ciudad de México ya opera con normalidad tras afectaciones por diluvios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 12:52:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 12 de agosto del 2025.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer en punto de las 11:00 horas de este martes que se normalizaron sus operaciones tras las afectaciones a causa de las intensas lluvias durante la madrugada.

“A partir de las 11:00 h se abre la pista 05 derecha – 23 izquierda, con lo que se normalizan en su totalidad las operaciones áreas”, indicó el AICM a través de sus redes sociales.

Así mismo, se recomendó a los usuarios del aeropuerto ponerse en contacto con sus aerolíneas y estar atentos a los avisos meteorológicos a fin de tomarse las previsiones necesarias, ya que se espera que las fuertes lluvias continúen.

Cabe recordar que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM) canceló la madrugada del 12 de agosto de 2025 sus operaciones tras las fuertes lluvias registradas en dicha zona de la capital.

Debido a las afectaciones por mal clima, fueron desviados un total de 16 vuelos, tres fueron sido cancelados y 120 más presentaron demoras, con un total de 19 mil 500 pasajeros afectados.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aumentan 148% casos de extorsión en Tamaulipas
Aprehenden a presunto secuestrador de albañil en Zinapécuaro, Michoacán; la víctima logró escapar ante el riesgo inminente de muerte
Ultiman a dos policías que custodiaban a supuesto empresario, en Ciudad Juárez
Operativos en 8 estados dejan decenas de detenidos, armas, estupefacientes y hasta un jaguar asegurado
Más información de la categoria
Autoridades atienden inundación en la colonia Cuauhtémoc de Celaya; más de 100 viviendas afectadas
Operativos en 8 estados dejan decenas de detenidos, armas, estupefacientes y hasta un jaguar asegurado
Muerte de la maestra Irma Hernández fue por tortura y agresiones, confirman autoridades
Se entregan a las autoridades dos jóvenes acusados de agredir sexualmente a “su amiga” Susan en Campeche; falta uno
Comentarios