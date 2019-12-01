Adriana Campos Huirache llama a defender los derechos de los migrantes detenidos en Estados Unidos

Morelia, Michoacán, a 10 de enero de 2025.- Ante las denuncias sobre migrantes mexicanos que permanecen detenidos en centros migratorios de Estados Unidos por meses sin que se les permita comparecer ante un juez, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, expresó su preocupación e hizo un llamado al gobierno mexicano a defender y apoyar en sus procesos a los connacionales.

La legisladora señaló que estos casos no son hechos aislados, sino situaciones emblemáticas que reflejan el endurecimiento de la política migratoria bajo la actual administración estadounidense, particularmente en estados como Arizona, donde se ha documentado que connacionales permanecen privados de su libertad durante largos periodos, sin información clara sobre su situación legal ni acceso oportuno a la justicia.

Adriana Campos subrayó que el año anterior fue uno de los años más complicados para millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, no solo por las políticas impulsadas por el expresidente Donald Trump contra la comunidad migrante, sino también por la falta de acciones concretas y eficaces para garantizar la protección de sus derechos humanos.

En el caso de Michoacán, la diputada recordó que, de acuerdo con datos de la Secretaría del Migrante, durante el último año más de siete mil michoacanos fueron deportados o repatriados, una cifra que refleja la vulnerabilidad en la que se encuentran miles de familias que dependen de la migración como medio de sustento.

Como integrante de la Comisión de Migración de la LXXVI Legislatura, Adriana Campos reiteró su compromiso de alzar la voz desde el Congreso local, impulsar acuerdos institucionales y exigir que se fortalezcan los mecanismos de acompañamiento legal, consular y humanitario para las y los migrantes michoacanos.

Finalmente hizo un llamado a los distintos órdenes de gobierno para no dejar solos a nuestros connacionales, reforzar la coordinación binacional y garantizar que las familias migrantes cuenten con respaldo, información y apoyo. “Desde Michoacán seguiremos defendiendo la dignidad, los derechos y el bienestar de quienes, aun lejos de casa, sostienen a nuestro estado y a nuestro país”.