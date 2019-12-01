Adidas ofrece disculpa al estado de Oaxaca por plagio en modelo de huaraches

Adidas ofrece disculpa al estado de Oaxaca por plagio en modelo de huaraches
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 13:15:08
Villa Hidalgo Yayalag, Oaxaca, a 21 de agosto 2025.- Directivos de Adidas, viajaron a Oaxaca para ofrecer una disculpa pública a pueblos originarios, tras el plagio del diseño de unos huaraches que lanzaron en colaboración con el diseñador estadounidense Willy Chavarría.

En el evento público estuvo presente Karen González, directora legal y de cumplimiento de la empresa alemana, quien leyó una carta a nombre la marca de accesorios deportivos.

“El modelo Oaxaca Slip-on fue concebido tomando inspiración de un diseño originario del estado de Oaxaca, propio del pueblo de Villa Hidalgo Yalalag. Entendemos que esta situación pudo haber causado malestar, por lo cual les ofrecemos una disculpa pública”, se puede leer en el texto.

Brindamos nuestro más sincero reconocimiento y respeto hacia la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México, así como el profundo significado simbólico y tradicional de su valioso legado artesanal, presente en las representaciones culturales y técnicas tradicionales que aquí atestiguamos”, apuntó en la misiva.

“Evitaremos actuar sin su guía y colaboración en el futuro, y reiteramos el compromiso a trabajar con la comunidad Yalalag”, agregó Adidas en la carta leída por su representante.

En dicha ceremonia también estuvieron presentes Karina Luján Luján, subdirectora del Instituto Nacional de Derechos de Autor; Octavio Murillo Álvarez, director de acervos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, además de Juan Maldonado, asesor jurídico de Yalalag.

Para finalizar el acto público, representantes del gobierno y de la empresa alemana firmaron un acuerdo para evitar que exista un plagio similar.

