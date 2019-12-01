Acuerda Claudia Sheinbaum mantener la cooperación entre México y Brasil durante llamada con Lula da Silva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 21:22:04

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una llamada con su homólogo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en la que hablaron de mantener la cooperación entre ambos países.

A través de su cuenta en la red social X, la mandataria mexicana compartió algunos detalles de la llamada.

“Hablamos con el presidente de Brasil, @LulaOficial, sobre la complementariedad económica y las oportunidades de colaboración; acordamos continuar la cooperación entre nuestros países".

“También agradecí la pasada visita del vicepresidente Geraldo Alckmin a México”, escribió la jefa del Ejecutivo.