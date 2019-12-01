Acude presidente municipal de Huetamo a reunión de la SSPC con alcaldes de todo el país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 20:38:23

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2025.- A través de sus redes sociales, el presidente municipal de Huetamo, Pablo Varona Estrada, dio a conocer que asistió al Encuentro Nacional de Alcaldes de la República.

Además detalló que a la reunión, en representación de todos los presidentes municipales de Michoacán, acudieron él y el de Zamora.

“Tuvimos la oportunidad de participar en la Mesa de Seguridad Nacional, para coordinar los trabajos, dirigidos por el Secretario de Seguridad de la Nación, Omar García Harfuch, el Secretario de la Defensa Nacional y Secretario de la Marina Armada de México”, expresó el funcionario.

Varona Estrada agradeció las atenciones recibidas y la disposición de las autoridades federales de trabajar en coordinación con los municipios para lograr la tranquilidad y seguridad que se necesita en el país.