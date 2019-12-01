Activan Plan DN-III-E en Sonora previo a llegada del huracán "Lorena"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 10:17:28

Hermosillo, Sonora, a 4 de septiembre 2025.- Luego del temporal de lluvias que azotó varias regiones del estado de Sonora, previo a la llegada del huracán “Lorena”, las autoridades activaron el Plan DN-III-E, por lo que se cancelaron las clases en los 72 municipios de la entidad hasta el próximo lunes 8 de septiembre.

Se dio a conocer que durante la noche del martes y madrugada del miércoles, la ciudad de Hermosillo registró acumulados de lluvia históricos, de hasta 83 mm en la zona norte.

Como parte de las acciones de prevención, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), arribó a la colonia La Caridad, de la capital sonorense, para apoyar la habilitación de albergues, rehabilitación de calles, desazolve de drenaje, retiro de escombros y la entrega de sacos de arena a la población.

Además, el Gobierno Municipal de Hermosillo abrió tres centros de acopio que funcionarán de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 h:

DIF Hermosillo. Gustavo Hodgers 56, colonia Modelo.

Casa Galilea. Tepic 8, colonia Palo Verde.

CADI. 13 de Septiembre y Ricardo Flores Magón, poblado Miguel Alemán.

Se invita a donar los siguientes artículos:

Alimentos no perecederos.

Productos de higiene personal.

Artículos de limpieza.

Pañales para niños y adultos.

Por otra parte, en Caborca, autoridades también trabajan de manera coordinada ante las lluvias que se han presentado desde el 2 de septiembre.