Activan Plan DN-III en Sierra Gorda de Querétaro ante deslaves

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 07:27:51

Peña Miller, Querétaro, a 10 de octubre 2025.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional desplegaron el Plan DN-III-E en su fase de auxilio en los municipios de Peña Miller, Jalpan y Landa de Matamoros, en la Sierra Gorda de Querétaro, debido a los deslaves ocasionados por las lluvias de los últimos días en la región.

De acuerdo con la dependencia federal, se encuentran desplegados 91 elementos militares y de la Guardia Nacional, quienes trabajan en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Se dio a conocer que las labores de las autoridades incluyen recorridos en zonas de riesgo, evaluación de daños, evacuación preventiva de personas y despeje de caminos y carreteras afectados por los deslaves.

Además, Defensa recomendó a la población evitar el tránsito vehicular en las áreas afectadas, utilizar vías alternas y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil y Tránsito, así como reportar cualquier emergencia al número 911.