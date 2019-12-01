Activan Alertas Naranja y Amarilla por fuertes lluvias en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 07:37:04

Ciudad de México, a 2 de septiembre 2025.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) activó las Alertas Naranja y Amarilla por fuertes lluvias en la capital durante la mañana del 2 de septiembre.

En ese sentido, a través de un comunicado en redes sociales, se detalló que las alcaldías con Alerta Naranja son Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, en donde se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros.

Mientras que, las emarcaciones con Alerta Amarilla son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, donde se pronosticaron precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros.

Por lo anterior, la dependencia capitalina solicitó a la ciudadanía mantenerse informada en los canales oficiales como @SGIRPC_CDMX en X y @SGIRPCCDMX en Facebook; además de visitar el sitio web de la dependencia www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

Ante cualquier emergencia, Protección Civil capitalina pidió comunicarse a los teléfonos 911, al 555 658 1111 de Locatel, y al 555 683 2222.