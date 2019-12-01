Activa Gobierno de México atención integral a víctimas tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 07:58:52

Ciudad de México, 28 de enero del 2026.- Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, aseguró que desde el primer momento se activó una atención inmediata y coordinada para las víctimas y sus familias tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

El funcionario detalló que ya se estableció contacto directo con cada una de las personas afectadas, con el objetivo de avanzar en la reparación integral del daño, misma que fue aceptada por el Corredor Interoceánico y avalada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Precisó que las víctimas contarán con asesoría jurídica, así como con opciones de solución y propuestas por parte de la aseguradora, sin que sea necesario que se trasladen a la Ciudad de México para realizar los trámites correspondientes.

Medina Padilla subrayó que, en este proceso, la prioridad siguen siendo las personas, reiterando el compromiso de las autoridades federales para garantizar atención, acompañamiento y justicia a quienes resultaron afectados por el accidente.