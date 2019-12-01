Academia de policía en Querétaro con participación de EEUU no cuenta con autorización: Sheinbaum

Academia de policía en Querétaro con participación de EEUU no cuenta con autorización: Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 14:20:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 6 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro, en la cual tiene participación Estados Unidos, no cuenta con las autorizaciones correspondientes.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal declaró que su Administración no se niega a que exista apoyo por parte de autoridades estadounidenses; sin embargo, recalcó que este debe  ser autorizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, como lo marca la ley.

“¿Qué es lo nuevo que se le pide al gobierno de Querétaro? Que siga los procedimientos. Que pregunte a Relaciones Exteriores, que solicite su autorización. Si va a recibir apoyo del gobierno de los Estados Unidos que solicite su autorización al Grupo de Alto Nivel (de Seguridad). ¿Por qué? porque es la ley”, afirmó la mandataria mexicana.

Además, la presidenta Sheinbaum resaltó que su gobierno mantiene una buena relación con la Unión Americana en lo que se refiere a materia de seguridad y temas diversos.

Más información de la categoria
Caen en México 3 líderes criminales de Centroamérica; dos habían escapado de cárcel en Guatemala
¡Denuncia pública sacude a la Piedad! Acusan a contralor de presunto fraude por $200 mil pesos 
Detienen a adulto mayor por intentar cobrar cheque falso por más de 5 mdp
Adolescente responsable del feminicidio de su abuela de 77 años, es sentenciado a sanción de 1 año y 8 meses de internamiento
Más información de la categoria
Juez destraba Ley de Búsqueda en el Congreso de Michoacán: Legisladores deberán informar de avances para votar ley que beneficia a familias buscadoras
Caen en México 3 líderes criminales de Centroamérica; dos habían escapado de cárcel en Guatemala
Del círculo del Mencho al de Amilcar Olán: Cae “El Tanque”, objetivo prioritario de México y EEUU, operador del huachicol y jefe del crimen en 80 municipios de Veracruz
Cae "El Tanque", presunto operador de Jalisco en cuatro estados; lo vinculan con ataque contra helicóptero de Marina