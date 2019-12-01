Academia de policía en Querétaro con participación de EEUU no cuenta con autorización: Sheinbaum

Ciudad de México, a 6 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro, en la cual tiene participación Estados Unidos, no cuenta con las autorizaciones correspondientes.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal declaró que su Administración no se niega a que exista apoyo por parte de autoridades estadounidenses; sin embargo, recalcó que este debe ser autorizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, como lo marca la ley.

“¿Qué es lo nuevo que se le pide al gobierno de Querétaro? Que siga los procedimientos. Que pregunte a Relaciones Exteriores, que solicite su autorización. Si va a recibir apoyo del gobierno de los Estados Unidos que solicite su autorización al Grupo de Alto Nivel (de Seguridad). ¿Por qué? porque es la ley”, afirmó la mandataria mexicana.

Además, la presidenta Sheinbaum resaltó que su gobierno mantiene una buena relación con la Unión Americana en lo que se refiere a materia de seguridad y temas diversos.