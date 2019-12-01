Abren centros de acopio en CDMX para apoyar a damnificados por las lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 14:09:19

Ciudad de México, a 13 de octubre 2025.- En las 16 alcaldías de la Ciudad de México se abrieron 40 centros de acopio y puntos de recaudación de víveres para apoyar a las personas afectadas por las lluvias registradas en días recientes, especialmente en Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo.

En ese sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la apertura de un centro de acopio en el Estadio Olímpico Universitario.

Las personas que tengan el interés de llevar algo para apoyar podrán acudir de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 h, a la altura del Estacionamiento 8, adelante de las astas bandera.

Mientras que, el Senado de la República habilitó un centro de acopio en la Plaza Luis Pasteur.

Por su parte, la Cámara de Diputados anunció que también instalará en el Palacio Legislativo un centro de acopio.

Se exhorta a donar artículos de primera necesidad tales como: