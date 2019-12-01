Zelenski señala que un acuerdo de paz con Rusia debe centrarse en detener la guerra, no en diferencias personales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 22:59:38

Kiev, Ucrania, 14 de marzo de 2026.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que un eventual acuerdo de paz con Rusia no depende de la relación personal que tenga con Vladímir Putin, sino de la necesidad de poner fin a la guerra y garantizar la seguridad de la población.

Durante declaraciones recientes, Zelenski fue cuestionado sobre cómo podría alcanzarse un acuerdo con Putin si ambos líderes se “odian”. Ante ello, respondió que la paz no se basa en sentimientos personales.

“Nadie está hablando de amistad. Él es un asesino. Intentó ocuparnos y mató a muchas personas”, afirmó el mandatario ucraniano al referirse a la invasión rusa que comenzó en 2022.

Zelenski también señaló que Ucrania resistió la ofensiva militar y que las fuerzas rusas sufrieron importantes pérdidas durante el conflicto, por lo que, dijo, el resentimiento entre ambos países es comprensible.

No obstante, mencionó que un acuerdo de paz debe centrarse en aspectos concretos y no en emociones. “La paz es un documento concreto que permite que nuestra gente viva y detenga la guerra. Esa es la prioridad, no las personalidades ni las actitudes”, concluyó.

La guerra entre Ucrania y Rusia continúa siendo uno de los conflictos geopolíticos más relevantes a nivel internacional, sin que hasta ahora se haya alcanzado un acuerdo definitivo para poner fin a las hostilidades.