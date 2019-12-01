Zelenski asegura que las conversaciones con Trump fueron buenas y constructivas; intentarán acordar una reunión trilateral con Putin 

Zelenski asegura que las conversaciones con Trump fueron buenas y constructivas; intentarán acordar una reunión trilateral con Putin 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 22:21:33
Washington, Estados Unidos, a 18 de agosto de 2025.- Luego de la reunión que mantuvo el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski con el presidente de estadounidense, Donald Trump, y líderes europeos, en la Casa Blanca, calificó la charla que se mantuvo como muy constructiva y buena.  

  "Creo que hemos tenido una muy buena conversación con Trump. Muy buena. Realmente ha sido la mejor, perdón, quizás la mejor será en el futuro. Pero ha sido muy buena", indicó Zelenski. 

El mandatario informó que durante la reunión se trataron distintos temas muy sensibles, empezando por la seguridad, la devolución de los niños ucranianos y el intercambio de prisioneros, además, indicó que espera llegar realmente a un acuerdo en cuanto a los temas delicados relacionados con la cesión de territorio, asegurando que es de suma importancia tratar esos temas en una reunión trilateral, en la que se espera se reúnan con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Trump intentará organizar dicha reunión… Ucrania estará encantada de que participe", agregó Zelenski.

