Zelenski anuncia reunión trilateral entre Ucrania, EEUU y Rusia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 13:48:03

Davos, Suiza, a 22 de enero 2026.- El presidente de Ucrania anunció que el equipo negociador de su país se reunirá los próximos días viernes y sábado con delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para tratar el tema de un posible fin negociado de la guerra contra Moscú.

"Creo que es el primer encuentro trilateral en Emiratos Árabes Unidos y será mañana y pasado mañana", indicó el mandatario ucraniano ante medios tras su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Además, el jefe de Estado dio a entender que la estas reuniones fueron impulsadas por el Gobierno estadounidense.

"Espero que los Emiratos lo sepan. A veces tenemos estas sorpresas del lado estadounidense", abundó el presidente Zelenski.

Por otra parte, el mandatario indicó que "los rusos tienen que estar listos para encontrar compromisos, porque todo el mundo tiene que estar listo, no sólo Ucrania".